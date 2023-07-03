Гладков наградил лучшие районы Белгородской области по итогам работы в 2022 году. Фото: скриншот видео

Сегодня, 3 июля, во время оперативного совещания правительства Белгородской области были названы лучшие муниципалитеты региона по эффективности работы в 2022 году. Дипломы победителям вручил губернатор Вячеслав Гладков.

Так, лучшими среди органов местного самоуправления и управленческих команд городских округов и муниципальных районов Белгородской области в первой группе стал Губкинский горокруг – глава администрации Михаил Лобазнов. Во второй группе наилучшие показатели у Белгородского района, глава администрации Владимир Перцев. В третьей - Волоконовский район, глава администрации Сергей Бикетов и в четвертой группе - Краснояружский район, глава администрации Андрей Миськов. Среди управленческих команд дипломами победителей награждены главы Чернянского района Татьяна Круглякова, Алексеевского горокруга Алексей Калашников и замглавы администрации Красногвардейского района Андрей Криушин.

Вячеслав Гладков поблагодарил глав за успешную работу. Особенно отметил он приграничные районы, где, по его словам, на управленцах лежит двойная нагрузка, но это не мешает им добиваться отличных результатов.

- Сегодня были отмечены очень много муниципалитетов, которые являются приграничными. Это, конечно, вдвойне ценно, потому что постоянно обстрелы и напряженность на границе, но мирная повестка превалирует, так и должно быть. Всем, кто не стал победителем, будет дополнительная мотивация. Надеюсь, что уровень конкуренции между муниципалитетами будет только расти, а значит, жизнь в области будет лучше, - подчеркнул глава региона.