До конца недели шебекинцы с пропиской в других районах получат выплаты

Порядка 2000 жителям Шебекинского округа с пропиской в других муниципалитетах полагаются выплаты Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Во время еженедельного оперативного совещания правительства Белгородской области стало известно, что порядка 2000 жителям Шебекинского округа с пропиской в других муниципалитетах полагаются выплаты. Положенные деньги людям начислят до 9 июля.

За прошедшую неделю поступило 468 обращений по поводу единовременных выплат от шебекинцев. Уже сегодня порядка 5000 человек получат по 50 тысяч рублей и около 200-300 человек получат по 10 тысяч рублей.

- На этой неделе мы должны выплатить тем, кто не проходит по требованиям федерального законодательства, но по законам справедливости мы должны оказать помощь, как и обещали. С источником мы определились, договоренность у нас есть, - заявил губернатор Вячеслав Гладков.