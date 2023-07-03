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НовостиОбщество3 июля 2023 7:36

До конца недели шебекинцы с пропиской в других районах получат выплаты

Об этом заявил Гладков во время оперативного совещания
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Порядка 2000 жителям Шебекинского округа с пропиской в других муниципалитетах полагаются выплаты

Порядка 2000 жителям Шебекинского округа с пропиской в других муниципалитетах полагаются выплаты

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Во время еженедельного оперативного совещания правительства Белгородской области стало известно, что порядка 2000 жителям Шебекинского округа с пропиской в других муниципалитетах полагаются выплаты. Положенные деньги людям начислят до 9 июля.

За прошедшую неделю поступило 468 обращений по поводу единовременных выплат от шебекинцев. Уже сегодня порядка 5000 человек получат по 50 тысяч рублей и около 200-300 человек получат по 10 тысяч рублей.

- На этой неделе мы должны выплатить тем, кто не проходит по требованиям федерального законодательства, но по законам справедливости мы должны оказать помощь, как и обещали. С источником мы определились, договоренность у нас есть, - заявил губернатор Вячеслав Гладков.