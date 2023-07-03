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НовостиПроисшествия3 июля 2023 7:12

Под Белгородом незнакомец украл телефон у велосипедиста

Как выяснилось, мужчины вместе распивали спиртное
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Под Белгородом незнакомец украл телефон у велосипедиста.

Под Белгородом незнакомец украл телефон у велосипедиста.

Фото: "КП" Архив

У жителя Белгородского района украли телефон. С заявлением о пропаже он обратился в полицию, однако вспомнить обстоятельства произошедшего вспомнить не мог.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 22-летнего жителя Белгорода. По предварительным данным, потерпевший во время велопрогулки познакомился с двумя молодыми людьми и оплатил совместное распитие горячительных напитков. Застолье переросло в потасовку, где пострадавший выронил телефон. Новый знакомый подобрал мобильник и впоследствии продал его. Пропажу белгородец обнаружил лишь спустя время.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.