Под Белгородом незнакомец украл телефон у велосипедиста. Фото: "КП" Архив

У жителя Белгородского района украли телефон. С заявлением о пропаже он обратился в полицию, однако вспомнить обстоятельства произошедшего вспомнить не мог.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 22-летнего жителя Белгорода. По предварительным данным, потерпевший во время велопрогулки познакомился с двумя молодыми людьми и оплатил совместное распитие горячительных напитков. Застолье переросло в потасовку, где пострадавший выронил телефон. Новый знакомый подобрал мобильник и впоследствии продал его. Пропажу белгородец обнаружил лишь спустя время.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.