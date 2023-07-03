В Белгороде стартовала третья смена в Центре военно-патриотического воспитания. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня в белгородском Центре военно-патриотического воспитания стартовала уже третья смена. Почти 300 девушек и юношей начнут заниматься военно-спортивной подготовкой. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Губернатор также рассказал, что такой же Центр в ближайшее время откроется и в Старом Осколе. Всего в этом году региональные власти планируют увеличить количество ребят, которые пройдут через военно-патриотические лагеря, в 3,5 раза.

- У нас будет полноценная смена для девчонок. Очень был большой запрос как от самих девушек, так и от их родителей. Обязательно постараюсь как-нибудь заехать и посмотреть, как у них проходит обучение. Кстати, обучение такое же, как и мальчишек, то есть девчонки, конечно, молодцы, - отметил губернатор Вячеслав Гладков.