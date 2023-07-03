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НовостиОбщество3 июля 2023 5:35

В июне порядка 10 тысяч белгородских подростков устроились на работу

Зарплата школьников составляет от 15 до 40 тысяч рублей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В июне порядка 10 тысяч белгородских подростков устроились на работу

В июне порядка 10 тысяч белгородских подростков устроились на работу

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области за первый летний месяц устроились на работу порядка 10 тысяч школьников. Подростки получают совсем неплохую для подростков зарплату – от 15 до 40 тысяч рублей. Об этом рассказал в утреннем обращении губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона также напомнил, как ребятам найти работу.

- Что нужно сделать? Нужно зайти на сайт «Работа в России», найти соответствующий раздел и подать свою заявку. Уверен, что еще десятки тысяч наших детей с пользой для семейного бюджета, но самое главное - с пользой для своего развития, придут за помощью в трудоустройстве и мы постараемся эту помощь оказать, - подчеркнул Гладков.