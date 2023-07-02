В Белгороде готовят к капремонту мост со смайликами

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В Белгороде пока не приступили к капитальному ремонту моста со смайлами. Жителей города тревожит его состояние, конструкции постепенно осыпаются.

Сегодня сотрудники Белгороблагоустройства привели в нормативное состояние участки путепровода и будут поддерживать порядок до начала ремонта.

В мэрии областного центра напомнили, что в прошлом году эксперты обследовали мост. В итоге пришли к выводам, что мосту нужен капитальный ремонт, но движение останавливать не будут.

На сегодняшний день, проектно-сметная документация для проведения ремонта находится на согласовании. После ее направят на госэкспертизу для подтверждения сметной стоимости. Предварительно, на ремонт потратят порядка 56 миллионов рублей.