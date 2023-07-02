В Белгородской области за 5 месяцев тревожные кнопки появились у 246 граждан

Устройства с тревожной кнопкой за пять месяцев появились еще у 246 пожилых белгородцев. С помощью технологии граждане в течение 24 часов обеспечены экстренной помощью посредством осуществления автоматического вызова оператора и непрерывного двустороннего голосового соединение в режиме громкой связи.

В Белгородской области использовать тревожную кнопку могут маломобильные одинокие граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), имеющие рекомендации врача-гериатра, желающие заключить договор о предоставлении дополнительной социальной услуги. Чтобы оформить устройство, необходимо обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения с заявлением.

На сегодняшний день используется три вида тревожной кнопки:

- Браслет с датчиком падения – наручные часы, имеющие SIM-карту и голосовую связь.

- Кулон с датчиком падения.

- Смартфон с ПО «Тревожная кнопка» и датчиком падения – сотовый телефон с цветным экраном с крупными, легкочитаемыми символами, оснащенный громким динамиком и качественным микрофоном, куда встроены GPS трекер, датчик измерения пульса и оценки давления, а также датчик падения, который фиксирует признаки падения и передает экстренный сигнал в приложение на телефоне близкого человека.