Белгородский губернатор: с 3 июля заработает шебекинская фабрика макарон. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Шебекинском округе Белгородской области продолжается активное восстановление после обстрелов ВСУ. Строительные бригады уже полностью привели в порядок 65 квартирных домов, 62 индивидуальных дома. Об этом в утреннем обращении рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

- Восстанавливаем, в первую очередь, кровлю и тепловой контур, окна, затем будем приступать к другим видам работ. Главная задача - к 1 августа восстановить тепловой контур разрушенного жилья. Надеюсь, эту задачу выполнят, - отметил глава региона.

Кроме того, губернатор заявил, что больше половины крупных предприятий округа вернулись к работе. И с понедельника, 3 июля, запустит производство шебекинская фабрика макарон.

- Начнут работать первые линии, это порядка трети от численности состава, работающего на данном предприятии. Будут выпускать одну тонну макарон в час. Надеемся, что восстановительные работы позволят в ближайшее время запустить предприятие уже в полном объеме, - сказал Гладков.