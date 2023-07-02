Белгородские выпускники могут исправить ошибку в аттестате онлайн

Раньше школы обрабатывали такие обращения в течение 30 дней, это затягивало подачу заявлений в вуз. Теперь все быстрее и проще. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Если школьник обнаружил в аттестате некорректные сведения, он может направить обращение в школу с помощью Госуслуг. Об этом сообщает телеграм-канал правительства Белгородской области. Школа обработает обращение в короткие сроки и отправит исправленные данные аттестата. Услуга доступна по ссылке.

Напомним, что раньше школы обрабатывали такие обращения в течение 30 дней, это затягивало подачу заявлений в вуз. Теперь все быстрее и проще.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области еще три выпускника сдали ЕГЭ на максимум. Количество 100-балльных работ в регионе увеличилось до 51.