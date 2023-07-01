49 белгородских пенсионеров получат поздравление от президента в июле

В июле именные поздравления с днем рождения от президента России Владимира Путина получат 49 жителей Белгородской области. Уже 285 белгородских юбиляров с начала года поздравил глава государства.

Так, в июле 105 лет со дня рождения отметит уроженка Красногвардейского района. 90-летний юбилей грядет у троих жительниц областного центра. Поздравление с вековым юбилеем получат пятеро белгородцев. Еще 40 долгожителей региона отметят 95 день рождения.

Напомним, с июля 2011 года специалисты Отделения Пенсионного фонда России по Белгородской области ежемесячно собирают и представляют в Администрацию Президента сведения о ветеранах Великой Отечественной войны, отмечающих юбилейные дни рождения. С 2023 года эту традицию продолжает Социальный фонд РФ.