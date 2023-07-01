В Белгороде полностью отремонтировали мост на Студенческой.

В Белгороде закончили капитальный ремонт моста на улице Студенческая. Работы на путепроводе начали в июне прошлого года. При этом движение по мосту полностью не закрывали. В конце прошлого года была реконструирована «северная» часть моста. К ремонту «южной» части приступили в этом году.

Рабочие отремонтировали промежуточные опоры, заменили балки, обустроили монолитные швы. Общий объем финансирования работ составил 166 миллионов рублей.

- Полностью запущен в эксплуатацию мост на улице Студенческой в городе Белгороде. Был построен, по-моему, в 1976 году, за 50 лет это первый капитальный ремонт, и я надеюсь, что качество ремонта позволит прослужить ему еще очень долго. Движение запущено уже в двух направлениях, ремонт проводился в рамках двухлетнего контракта, - написал губернатор Вячеслав Гладков в соцсети.