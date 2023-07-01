В Белгородском Шебекино у пострадавших домов установили паспорта объектов

фото: @kpolezhaev72.

В Шебекино Белгородской области полным ходом идут восстановительные работы на объектах, пострадавших во время массированных обстрелов ВСУ в начале июня. Строительные бригады ремонтируют кровли поврежденного жилищного фонда городского округа. Также подрядные организации уже приступили к остеклению помещений. Замена окон уже началась в жилом секторе, а также на социальных объектах. Об этом в телеграм-канале рассказал замгубернатора региона Константин Полежаев.

Чиновник отметил, что на каждом восстанавливаемом объекте установлен его паспорт, со всей уточняющей информацией по подрядной организации, а также контактными номерами телефонов, чтобы жители могли связаться с кураторами и районной администрацией по всем возникающим вопросам.