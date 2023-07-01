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НовостиОбщество1 июля 2023 8:40

Больше 40 млн получила Белгородская область из фонда Президентских грантов

На выделенное финансирование реализуют 26 проектов
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Больше 40 млн получила Белгородская область из фонда Президентских грантов.

Больше 40 млн получила Белгородская область из фонда Президентских грантов.

26 проектов из Белгородской области получили финансирование из Фонда Президентских грантов. В общей сложности на регион выделено более 40 миллионов рублей. Об этом в утреннем обращении рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

- Очень многие обращаются за помощью, за финансированием той или иной идеи, того или иного проекта: общественные организации, учреждения культуры. Иногда переживают, что не хватает бюджетного финансирования. Я очень рад, что у нас год из года растет количество проектов, которые финансируются за счет привлеченных из других источников финансирования, например, за счет фонда Президентских грантов или Президентского фонда культурных инициатив, - сказал глава региона.

Чтобы получить грант, необходимо составить заявку в соответствии с требованиями и качественно оформить свою идею. Губернатор отметил, что самую большую сумму в этот раз получил проект из Старого Оскола, посвященный празднованию 150-летия Сергея Васильевича Рахманинова. «Уверен, что он получит большую поддержку среди населения», - подчеркнул Гладков.