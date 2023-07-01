Больше 40 млн получила Белгородская область из фонда Президентских грантов.

26 проектов из Белгородской области получили финансирование из Фонда Президентских грантов. В общей сложности на регион выделено более 40 миллионов рублей. Об этом в утреннем обращении рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

- Очень многие обращаются за помощью, за финансированием той или иной идеи, того или иного проекта: общественные организации, учреждения культуры. Иногда переживают, что не хватает бюджетного финансирования. Я очень рад, что у нас год из года растет количество проектов, которые финансируются за счет привлеченных из других источников финансирования, например, за счет фонда Президентских грантов или Президентского фонда культурных инициатив, - сказал глава региона.

Чтобы получить грант, необходимо составить заявку в соответствии с требованиями и качественно оформить свою идею. Губернатор отметил, что самую большую сумму в этот раз получил проект из Старого Оскола, посвященный празднованию 150-летия Сергея Васильевича Рахманинова. «Уверен, что он получит большую поддержку среди населения», - подчеркнул Гладков.