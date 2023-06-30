Дожди и грозы ожидают белгородцев 1 июля. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Дождливая погода пока не отступает с территории Белгородской области. Так, в субботу, 1 июля, по прогнозам метеорологов, в регионе вновь ожидается облачная с прояснениями погода.

Местами по области пройдут небольшие дожди, также возможны грозы. Ветер западной четверти ночью 4-9 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью не превысит 10-15 градусов тепла, днем воздух прогреется от 22 до 27 градусов.

В областном центре ночью 13-15 градусов тепла, днем потеплеет до 24-26 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает, при приближении грозового фронта закрывайте в доме окна и двери, выключайте телевизор и другие электроприборы. Помните, что во время грозы опасно разговаривать по телефону и постарайтесь держаться подальше от больших одиноко стоящих деревьев.