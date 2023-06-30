В Старом Осколе полиция задержала серийного мошенника. Фото: "КП" Архив

Сразу четверо пенсионеров обратились в полицию Старого Оскола 28 и 29 июня. Пожилые женщины сообщили, что лишились средств (57, 400, 160 и 100 тысяч рублей), попавшись на мошенническую схему «Ваш родственник попал в ДТП».

При этом жертвы обмана утверждали, что знали о подобных случаях мошенничества и даже предупреждали о них близких и знакомых. Однако злоумышленники оказались хитрее. «Курьера», забиравшего деньги, потерпевшие описывали одинаково – молодой парень, худощавого телосложения, закрывающие лицо темные волосы средней длины, темная одежда и темные очки.

Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 17-летний житель Старого Оскола – студент одного из местных вузов.

Предварительно известно, что предложение о работе курьером он нашел в социальных сетях. После обсуждения деталей молодой человек согласился выезжать по указанным адресам, представляться чужим именем, забирать деньги у пенсионеров и переводить их через банкомат на указанные оператором счета. 1-2% суммы он оставлял себе в качестве заработка.

По всем четырем фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.