В Белгороде на улице Корочанская ремонтируют перекресток

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В Белгороде в районе домов 107-129 по улице Корочанская рабочие приступили к комплексному ремонту перекрестка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии областного центра.

Подрядчики полностью реконструируют этот участок автодороги. Рабочим предстоит обустроить дополнительный выезд на Корочанскую с 3-го Корочанского переулка. Помимо этого, специалисты выполнят работы по устройству ливневой канализации, наружного освещения и светофора. Также в нормативное состояние приведут дорожное покрытие, установят бортовые камни и нанесут разметку.

Рабочие также приступили к переносу водопроводных сетей, которые попадают в зону строительства новой досуговой инфраструктуры.