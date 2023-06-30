Бывшую сотрудницу белгородской областной больницы осудили за мошенничество. Фото: "КП" Архив

Бывшая заведующая одной из лабораторий белгородской областной больницы на протяжении долгого времени похищала бюджетные деньги- больше 10 миллионов рублей. Женщина, пользуясь служебным положением, использовала фиктивные документы на получение медицинских изделий. Помимо этого, злоумышленница незаконно начислила себе спецвыплаты в размере 449 тыс рублей из фонда социального страхования Белгородской области за работу с пациентами, инфицированными Covid-19.

Преступления вскрыли сотрудниками УФСБ России по Белгородской области в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. В отношении белгородки возбуждены и расследованы уголовные дела по фактам мошенничества.

Октябрьский районный суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии–поселении, а также штрафа в размере 530тысяч рублей в доход государства и лишения права в течение 1 года и 6 месяцев занимать определенные должности. Приговор суда вступил в законную силу.