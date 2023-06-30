На дорогах Белгорода установят 74 детектора для мониторинга транспортного потока Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

К сентябрю на дорогах областного центра установят 74 детектора для мониторинга транспортной сети. Подсистема мониторинга является частью интеллектуальной транспортной системы Белгородской агломерации. Этот проект позволит администрации города в режиме «онлайн» получать информацию о транспортной обстановке.

Оборудование, которое установят будет распознавать госзнак автомобилей и факт проезда каждого зафиксированного транспортного средства, а также передавать эти данные в автоматизированную систему управления дорожным движением и другие подсистемы городской ИТС.

- Белгородская область – один из признанных лидеров по внедрению интеллектуальных транспортных систем. Данный проект продолжает большой комплекс работ, и мы рады применить в регионе наши компетенции и экспертизу. Уже несколько лет коллеги из региона реализуют много активностей с применением IT-технологий. Все это помогает повысить безопасность перевозки пассажиров и снизить аварийность, – рассказала директор проектного офиса «Интеллектуальные транспортные системы» РИР Елена Лекомцева.