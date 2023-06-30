Белгородец украл у бывшей жены видеокамеру и телефон.

Белгородка обратилась в полицию областного центра с заявлением о том, что ее бывший муж украл у нее видеокамеру и телефон. Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска.

По предварительной информации, злоумышленник напросился в гости к потерпевшей и остался у нее переночевать. Он дождался, когда женщина уснет, после чего забрал телефон и видеокамеру, и скрылся с места преступления. Технику мужчина продал, а вырученные деньги потратил.

В отношении белгородца возбуждено уголовное дело за кражу. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.