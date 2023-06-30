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НовостиСпорт30 июня 2023 13:34

Белгородские спортсмены взяли золото, серебро и две бронзы на соревнованиях по армрестлингу

Воспитанники Центра адаптивных видов спорта представили регион во Владикавказе
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: Министерство спорта Белгородской области.

Фото: Министерство спорта Белгородской области.

Более 320 спортсменов из 26 регионов Российской Федерации померялись силами на Всероссийских соревнованиях по армрестлингу. Белгородскую область в состязаниях достойно представили в спортивном комплексе «Манеж» города Владикавказа воспитанники Центра адаптивных видов спорта «Вершина».

Мероприятие было посвящено памяти заслуженного тренера России Асланбека Еналдиева. В итоге под руководством тренера Михаила Филатова белгородские спортсмены взяли золото, серебро и две бронзы.

Дмитрий Целих стал победителем в весовой категории до 90 кг и в абсолютной весовой категории. Алексей Гикалов занял второе место в весовой категории свыше 75 кг среди спортсменов-колясочников и стал третьим в абсолютной весовой категории. Антон Гурбич в весовой категории до 60 кг стал бронзовым призером в борьбе левой рукой.