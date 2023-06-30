Еще 16 тысяч шебекинцев, покинувших свои дома, получили выплаты. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области продолжают перечислять выплаты жителям Шебекинского городского округа, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков во время утреннего обращения в соцсети.

- Вчера были произведены выплаты трем тысячам жителей, которые временно покинули свои жилые помещения, по 10 тысяч рублей, и тринадцати тысячам человек по 50 тысяч рублей. Сегодня 10 тысяч рублей получат еще 780 человек и по 50 тысяч рублей получат 5 тысяч человек, - сказал глава региона.

Гладков также отметил, что несколько дней выплаты белгородцам не производились в связи с тем, что регион ожидал поступления второго транша из федерального бюджета. На данный момент деньги уже в областном бюджете, выплаты возобновили.