Житель Белгородской области выплатил многомиллионный долг, чтобы поехать в Турцию. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Между жителем Алексеевского района и ООО был заключен договор аренды на недвижимое имущество. По окончании срока аренды, мужчина продолжил пользоваться помещением, чем нанес арендодателю убытки в размере более 3 миллионов рублей. Но расплачиваться с долгами не спешил.

Погасить все долги его побудили лишь путевка в Турцию и наложенный судебными приставами арест на счета и все движимое и недвижимое имущество. А в собственности должника оказались три автомобиля, 12 земельных участков, 28 зданий и 6 сооружений.

Кроме того, вынесено постановление о временном ограничении на выезд должника за пределы страны. Как сообщили в пресс-службе УФССП по Белгородской области, желание отдохнуть на зарубежном курорте стало весомым аргументом для оплаты задолженности в полном размере.