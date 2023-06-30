Белгородец пойдет под суд за попытку дать взятку полицейскому. Фото: "КП" Архив

Ранее судимый, состоящий на учете, житель Белгородского района пытался подкупить полицейского, чтобы тот «закрыл глаза» на уклонение нарушителя от административного надзора.

Обвиняемый знал, что его могут привлечь к уголовной ответственности, но все же передал инспектору незаконное денежное вознаграждение в размере 15 00 рублей. Его взяли с поличным во время передачи денег сотрудники ОБЭП и ПК ОМВД России по Белгородскому району.

Кроме того, следователи установили, что 1 марта 2023 года полиция остановила автомобиль, которым управлял обвиняемый, находясь в состоянии опьянения. При этом ранее мужчина был лишен прав.

Как сообщили в пресс-службе белгородского Следкома, расследование уголовного дела завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу.