В Белгороде построят коллектор, сохранив велодорожки и деревья

фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети.

Губернатор Вячеслав Гладков провел очередное выездное совещание по вопросу строительства напорного коллектора в Белгороде. Глава региона отметил, что главное при строительстве – не повредить существующие на объекте велодорожки и максимально сохранить лесные насаждения.

Для этого специалисты регионального министерства ЖКХ, горадминистрации, облводоканала и подрядчики переработали изначальный план. Теперь другим способом будут укладывать трубу – методом прокола, который позволит выполнить работы без вскрытия грунта.

- Понимаю, что у нас есть определенные требования законодательства, связанные с установлением охранных зон, но везде, где будет возможность, сохраняем зелень. За пределы охранной зоны техника выходить не будет. Строительство ведем аккуратно, поскольку после этого предстоит провести благоустройство прилегающей территории, - отметил губернатор.

Вячеслав Гладков также подчеркнул, что на участке не будут проводить работы в выходные или праздничные дни, когда здесь отдыхают и занимаются спортом белгородцы.