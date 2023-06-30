В Белгородской области еще три выпускника сдали ЕГЭ на максимум

Количество 100-балльных работ в регионе увеличилось до 51. Фото: из открытых источников

В Белгородской области увеличилось количество 100-балльных работ по написанию ЕГЭ в этом году. Еще три выпускника региона сумели получить максимум на экзамене.

Максимальное количество баллов по информатике и ИКТ получили выпускники из Белгорода Сергей Ежеленко (ученик Средней общеобразовательной школы № 46) и Максим Сазанов (ученик Гимназии № 3), а также ученик Прохоровской гимназии Евгений Фокин.

Теперь в Белгородской области 51 работа по ЕГЭ, получившая 100 баллов и выполненная в основной период.

Напомним, что 19 и 20 июня прошел ЕГЭ по информатике и ИКТ. Этот экзамен ученики сдавали на компьютере. Всего в ЕГЭ по информатике и ИКТ в эти дни приняли участие 819 выпускников текущего года.