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НовостиОбщество30 июня 2023 10:34

В Белгородской области еще три выпускника сдали ЕГЭ на максимум

Количество 100-балльных работ в регионе увеличилось до 51
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Количество 100-балльных работ в регионе увеличилось до 51.

Количество 100-балльных работ в регионе увеличилось до 51.

Фото: из открытых источников

В Белгородской области увеличилось количество 100-балльных работ по написанию ЕГЭ в этом году. Еще три выпускника региона сумели получить максимум на экзамене.

Максимальное количество баллов по информатике и ИКТ получили выпускники из Белгорода Сергей Ежеленко (ученик Средней общеобразовательной школы № 46) и Максим Сазанов (ученик Гимназии № 3), а также ученик Прохоровской гимназии Евгений Фокин.

Теперь в Белгородской области 51 работа по ЕГЭ, получившая 100 баллов и выполненная в основной период.

Напомним, что 19 и 20 июня прошел ЕГЭ по информатике и ИКТ. Этот экзамен ученики сдавали на компьютере. Всего в ЕГЭ по информатике и ИКТ в эти дни приняли участие 819 выпускников текущего года.