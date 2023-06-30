В июне в Белгородской области на свет появились 22 шебекинца. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области прибавление – с начала июня в семьях шебекинцев, которые были эвакуированы из-за обстрелов ВСУ, родились 22 ребенка. Приятной новостью поделился в утреннем обращении губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона также отметил, что половина из малышей родилась в многодетных семьях.

- Хорошая новость за все эти несколько недель переживаний, связанных с шебекинскими событиями: у нас родилось уже 22 новых маленьких жителя. От всей души поздравляю счастливых родителей, бабушек и дедушек, братьев и сестер с пополнением. Очень хочется, чтобы все маленькие наши жители Шебекинского округа были счастливы и никогда не знали горя, - сказал Вячеслав Гладков.