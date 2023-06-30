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НовостиОбщество30 июня 2023 9:44

В поликлиниках Белгорода открыли 12 новых офтальмологических кабинетов

Белгородцы теперь могут бесплатно проводить ОКТ сетчатки глаза
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородцы теперь могут бесплатно проводить ОКТ сетчатки глаза.

Белгородцы теперь могут бесплатно проводить ОКТ сетчатки глаза.

Фото: скриншот видео

Сразу в нескольких поликлинических отделениях Белгорода появились новые офтальмологические кабинеты. Всего их открыто 12. Об этом сообщил в соцсети глава Минздрава Белгородской области Андрей Иконников.

По одному кабинету открылось во 2 и 8 поликлиническом отделении; 2 кабинета в 1 и 7 поликлинике; 3 кабинета в 6 поликлиническом отделении. Также сейчас 1 кабинет работает в 4 поликлинике, а после ремонта их будет три.

Теперь в государственной поликлинике есть все, чтобы оказывать качественную амбулаторную помощь пациентам. В кабинетах установлено новейшее оборудование, проведен ремонт. А специалисты прошли дополнительное обучение.

- Отдельно хочу отметить, что теперь у нас есть возможность бесплатно по направлению врача проводить ОКТ сетчатки глаза — раньше такое оборудование было только в областной клинической больнице, - отметил Андрей Иконников.