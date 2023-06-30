В поликлиниках Белгорода открыли 12 новых офтальмологических кабинетов

Белгородцы теперь могут бесплатно проводить ОКТ сетчатки глаза. Фото: скриншот видео

Сразу в нескольких поликлинических отделениях Белгорода появились новые офтальмологические кабинеты. Всего их открыто 12. Об этом сообщил в соцсети глава Минздрава Белгородской области Андрей Иконников.

По одному кабинету открылось во 2 и 8 поликлиническом отделении; 2 кабинета в 1 и 7 поликлинике; 3 кабинета в 6 поликлиническом отделении. Также сейчас 1 кабинет работает в 4 поликлинике, а после ремонта их будет три.

Теперь в государственной поликлинике есть все, чтобы оказывать качественную амбулаторную помощь пациентам. В кабинетах установлено новейшее оборудование, проведен ремонт. А специалисты прошли дополнительное обучение.

- Отдельно хочу отметить, что теперь у нас есть возможность бесплатно по направлению врача проводить ОКТ сетчатки глаза — раньше такое оборудование было только в областной клинической больнице, - отметил Андрей Иконников.