Порядка 90 раз Белгородская область попала под обстрелы ВСУ 29 июня

29 июня ВСУ обстреляли 5 районов Белгородской области. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

ВСУ обстреляли Белгородскую область почти 90 раз 29 июня. О прилетах и разрушениях за прошедшие сутки написал в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Так, Белгородский район попал под обстрел 11 раз. Удары пришлись по Журавлевке и Нехотеевке. Пострадавших нет. В Нехотеевке повреждена кровля в одном из административных зданий.

В Борисовском районе обстреляли окраину села Богун-Городок. Пострадавших и разрушений нет.

По окраине хутора Старый Волоконовского района выпущено 8 минометных снарядов. В результате обстрела никто не пострадал, разрушений нет.

6 артиллерийских и 3 минометных снаряда выпущено в Грайворонском гродском округе по окраине села Дроновка, по окраине села Сподарюшино – 10 минометных снарядов. Из ствольной артиллерии обстреляно село Козинка – зафиксировано 10 прилетов. Еще два минометных снаряда попали по КПП. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

Новую Таволжанку Шебекинского горокруга прилетело 20 артиллерийских и 9 минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет. В поселке Маслова Пристань сбит один беспилотник противника. В селе Середа зафиксировано 4 попадания из миномета. Обошлось без последствий. По хутору Панков выпущено 5 минометных снарядов. Никто не пострадал. Повреждены забор частного домовладения и два автомобиля.