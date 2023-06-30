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НовостиОбщество30 июня 2023 8:49

В Белгородской области откроют еще одну площадку для военно-патриотической подготовки молодежи

Объект оборудуют в Ракитном
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгородской области оборудуют площадку для военно-патриотической и спортивной подготовки молодежи «Своя линия».

В Белгородской области оборудуют площадку для военно-патриотической и спортивной подготовки молодежи «Своя линия».

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области оборудуют площадку для военно-патриотической и спортивной подготовки молодежи «Своя линия». Новый объект появится в ракитном. В 2022 году проект получил грант в рамках конкурса регионального министерства общественных коммуникаций на сумму около 1 млн рублей.

Площадку организуют за ледовой ареной «Дружба». Там молодые люди смогут обучаться основам армейского рукопашного боя, оказанию первой медицинской помощи, проходить физическую, тактическую и стрелковую подготовку, участвовать в мероприятиях.

Создатели проекта уже провели опрос среди молодежи по основам военно-патриотического воспитания и три тренировочных занятия. Кроме того, разработано Положение о работе площадки, наведен санитарно-экологический порядок.

В скором времени для площадки закупят необходимый инвентарь для дальнейших тренировок. После этого планируется проведение военно-спортивной спартакиады среди школьников и военно-спортивного многоборья «Помним».