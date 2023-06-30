С начала купального сезона белгородские спасатели помогли 4 людям на воде

На водоемах Белгорода сотрудники ГО ЧС спасли уже четверых белгородцев. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

С начала купального сезона в этом году прошло не так много времени, а уже не обошлось без происшествий на воде. На водоемах Белгорода сотрудники ГО ЧС спасли уже четверых белгородцев.

Все происшествия случились в необорудованных местах для купания. Благодаря рейдовым мероприятиям, которые на регулярной основе проводят сотрудники полиции, управ и спасатели, удалось предотвратить беду. Так, в июне уже выявлены семь нарушений, составлены протоколы об административных правонарушениях.

Спасатели в очередной раз обращают внимание белгородцев и гостей города на недопустимость купания в необорудованных местах. Это может привести к трагедии.

В случае ЧП за экстренной помощью можно обратиться по круглосуточному телефону -112.