В Белгороде на улице Пушкарная будет ограничено движение до 24 июля

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В Белгороде на участке по улице Пушкарная от Донецкой до строения №16 по ул. Пушкарная запрет на движение транспорта продлили до 24 июля. Такие меры связаны с ремонтом канализационного коллектора.

Этот участок в областном центре больше всего подтапливается во время обильных осадков. На днях проверить ход работ на объекте приезжал заместитель главы администрации по ЖКХ Александр Лоскутов.

- Альтернативный временный проезд организован, начаты работы по замене труб открытым способом, идет поиск несанкционированных врезок в коллектор, - отметил чиновник.

Власти города просят белгородцев заранее планировать свои поездки. Возможный маршрут объезда: ул. Донецкая – дома №7, 9, 11, 13, 15 по ул. Пушкарная.