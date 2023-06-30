Пригородный поезд Белгород – Нежеголь не возобновит поездки с 1 июля. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Возобновление курсирсирования пригородного поезда по маршруту Белгород – Нежеголь перенесено на неопределенный срок. Ранее РЖД анонсировали, что поезд снова начнет работу с 1 июля.

В компании пояснили, что отмена рейсов связана с необходимостью проведения дополнительного обследования железнодорожной инфраструктуры на соответствие условиям безопасности. Поэтому дата начала движения поездов в направлении станции Нежеголь будет изменена.

Пассажиров дополнительно проинформируют о возобновлении курсирования составов. На время отсутствия поездов дачники могут воспользоваться автобусом Белгород - Графовка.