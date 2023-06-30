В школах и детсадах белгородского приграничья окна покроют ударопрочной пленкой

В Белгородской области окна детских садов и школ могут покрыть специальной ударопрочной пленкой. С просьбой к губернатору обратились жители региона во время вечернего прямого эфира 29 июня.

В прошлом году противоударной пленкой оклеили окна филармонии в Белгороде. Такой вариант защиты белгородцам кажется актуальным и для учреждений, где будут находиться дети. Вячеслав Гладков, отметил, что безопасность детей всегда в приоритете, поэтому он уже дал поручение протестировать несколько видов пленки и выбрать наиболее эффективную.

- По пленке уже дал задание. Встречались с директорами школ и заведующими детских садов, договорились, что возьмем старые стеклопакеты, которые у нас остались после проведения капремонта. Также возьмем несколько видов пленки и попросим Росгвардию на полигоне отстрелять. Таким образом, узнаем, какая пленка наиболее эффективная — такую и будем использовать. Команду такую уже дал, - сказал губернатор Вячеслав Гладков.