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НовостиОбщество30 июня 2023 6:18

В Белгороде приступили к ремонту пешеходного перехода на «Родине»

Полностью зарывать подземку на время работ не будут
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгороде приступили к ремонту пешеходного перехода на «Родине».

В Белгороде приступили к ремонту пешеходного перехода на «Родине».

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгороде начали ремонт пешеходного перехода на остановке «Родина». Как сообщили в пресс-службе мэрии областного центра, на время работ полностью перекрывать передвижение в подземке не будут. Пешеходы по-прежнему смогут им пользоваться. На первом этапе движение ограничат лишь на входе со стороны БелГУ.

По поручению мэра Валентина Демидова подрядчик обновит напольную плитку, смонтирует новый потолок, установит систему освещения и заменит устаревшие торговые модули. Ранее белгородцам демонстрировали варианты ремонта подземки. В них планировали установить четыре павильона для пассажиров, ожидающих свой транспорт.