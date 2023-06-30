Срок выбора жилья для потерявших свои дома белгородцев продлен до 1 сентября Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время вечернего прямого эфира 29 июня жительница Белгородской области обратилась к главе региона с вопросом о сроках выбора нового жилья для пострадавших от обстрелов ВСУ.

- Люди из населенных пунктов, где введен режим ЧС, которые выбирают себе новое жильё, могут сделать это только до 1 июля? Что будет с теми, кто не выбрал жильё? Останутся ни с чем? – спросила женщина.

Губернатор сообщил, что срок выбора новых жилых помещений для потерявших свои дома жителей приграничных территорий продлили до 1 сентября.

- Этот срок продлен до 1 сентября. Выбирать, конечно, можно до бесконечности, но нужно принимать решение. Если вы готовы и у вас есть возможность получить жилье, то пожалуйста. Будут получать те люди, которые приняли решение, такая возможность у вас будет до 1 сентября. Дальше срок продляться навряд ли будет, - ответил Вячеслав Гладков.