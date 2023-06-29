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НовостиПолитика29 июня 2023 17:03

Пять населенных пунктов Белгородской области атаковали со стороны Украины 28 июня 2023

Обошлось без жертв и разрушений
Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 29 июня, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале опубликовал полный список по обстрелам региона со стороны Украины за 28 июня.

По хутору Старому Волоконовского района выпущены пять минометных и семь артиллерийских снарядов. В селе Красный Хутор Белгородского района насчитали восемь артиллерийских снарядов. В Шебекинском городском округе зафиксировали восемь прилетов – в селе Терезовке (артиллерия, два) и МАПП Шебекино (шесть). На окраину хутора Лозовая Рудка Борисовского района противник сбросил с беспилотников три взрывных устройства.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 27 июня Белгородская область была атакована со стороны Украины 37 раз.