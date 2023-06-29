Дожди и грозы ожидаются в последний рабочий день июня в Белгородской области

В Белгороде ночью 13-15 градусов выше ноля, днем от +20 до +22 градусов. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 30 июня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и днем небольшие, местами умеренные дожди, грозы. Ветер западный, ночью 5-10 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла, днем от +18 до +23 градусов. В Белгороде ночью 13-15 градусов выше ноля, днем от +20 до +22 градусов.

Сотрудники ГУ МЧС России по региону советуют гражданам придерживаться правил безопасности во время грозы: закрывайте в доме окна и двери, выключайте телевизор и другие электроприборы. Находясь на улице, держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев и конструкций, способных упасть.

Водителям рекомендуют строго соблюдать правила дорожного движения и помнить, что во время дождя снижается видимость, дорога становится скользкой и управлять автомобилем сложнее. Автомобилистам необходимо учитывать, что тормозной путь на мокрой дороге увеличивается, поэтому торможение необходимо начинать заранее. Во время грозы закройте окна в автомобиле, уберите внешнюю антенну при ее наличии. Если во время грозы вы находитесь внутри машины, не трогайте металлические детали, которые соприкасаются с кузовом автомобиля. В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения "112". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.