В Белгороде участковый вернул местной жительнице утерянную сумку с 90 тысячами рублей

Участковый полиции УМВД России по Белгороду капитан полиции Иван Семерняк обратил внимание на небольшую женскую сумку, оставленную на скамейке в парке Победы. Внутри находились 90 тысяч рублей. Чтобы не допустить кражи, полицейский забрал аксессуар. Но, понимая, что хозяйка вернется на поиски, правоохранитель оставил свой номер телефона продавцу в расположенном неподалёку киоске с квасом.

Вскоре со стражем порядка связалась 35-летняя владелица. Выяснилось, что накануне утери она гуляла в парке с мужем и девятилетним сыном. Остановившись у торговой точки, чтобы приобрести прохладительные напитки, они оставили сумку на скамейке, а впоследствии забыли ее. Местная жительница искренне поблагодарила Ивана Семерняка за бдительность.