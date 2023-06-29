В Белгороде в столкновении трех машин пострадал мужчина

По предварительным данным, вчера, 28 июня, в 15:30 25-летний водитель, управляя «Рено Логаном», ехал по улице Попова со стороны проспекта Белгородского в направлении 3-ого Интернационала. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

В районе пересечения улицы Попова д. 35-а и улицы Николая Островского мужчина не выдержал безопасную дистанцию до впереди двигавшегося «ВАЗа 211340» под управлением 31-летнего водителя и столкнулся с ним. «Жигули» в свою очередь врезались в остановившуюся «Хонду Аккорд» под управлением 43-летнего водителя. В результате ДТП водитель «Жигулей» получил телесные повреждения.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области пьяный скутерист прокатился на три статьи.