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НовостиПроисшествия29 июня 2023 12:46

В Белгороде в столкновении трех машин пострадал мужчина

ДТП спровоцировал водитель «Рено»
Алексей СЕРГУНИН

По предварительным данным, вчера, 28 июня, в 15:30 25-летний водитель, управляя «Рено Логаном», ехал по улице Попова со стороны проспекта Белгородского в направлении 3-ого Интернационала. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

В районе пересечения улицы Попова д. 35-а и улицы Николая Островского мужчина не выдержал безопасную дистанцию до впереди двигавшегося «ВАЗа 211340» под управлением 31-летнего водителя и столкнулся с ним. «Жигули» в свою очередь врезались в остановившуюся «Хонду Аккорд» под управлением 43-летнего водителя. В результате ДТП водитель «Жигулей» получил телесные повреждения.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области пьяный скутерист прокатился на три статьи.