Около 2 000 жителей Белгородской области с начала сезона приняли участие в бесплатных экскурсиях по региону

Записаться на экскурсию можно в органах соцзащиты по месту жительства. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Для жителей старшего возраста подготовили адаптированную экскурсионную программу по интересным местам, промышленным предприятиям, учреждениям образования и культуры. Также для участников экскурсий организован трансфер и обед. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Главная цель проекта по социальному туризму для старшего поколения «К соседям в гости» – позволить активным жителям региона познакомиться с природными, промышленными, историческими, православными и культурными памятниками Белгородчины. Проект продлится до 31 августа этого года. Записаться на экскурсию можно в органах соцзащиты по месту жительства.