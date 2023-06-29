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НовостиОбщество29 июня 2023 11:31

Белгородская сирень расцветет в Пскове и еще в 28 регионах страны

Саженцы украсят территории монастырей и храмов
Алексей СЕРГУНИН
Теперь свой сиреневый питомник будет и у ПсковГУ.

Теперь свой сиреневый питомник будет и у ПсковГУ.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сто саженцев из Ботанического сада НИУ «БелГУ» положат начало парку сирени на территории Псковского госуниверситета. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

А еще более 1,3 тысячи саженцев 54 сортов сирени, выращенных по проекту «Белгородская сирень», украсят территории монастырей и храмов Пскова. Сегодня в сирингарии ботанического сада НИУ «БелГУ» - более 500 сортов сирени, и это самая большая коллекция в Европе. Теперь свой сиреневый питомник будет и у ПсковГУ.