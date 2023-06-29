В Белгородской области задержали еще одного пьяного скутериста

25 июня около 3 часов ночи возле дома № 9 по улице Ерошенко инспекторы ДПС Старого Оскола заметили скутериста, который, увидев патрульную машину, выключил свет и стал откатываться назад, после чего бросил транспортное средство и попытался убежать. Но 18-летнего юношу удалось задержать. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Выяснилось, что парень лишен прав. Несмотря на видимые признаки опьянения, пройти медицинское освидетельствование он отказался. Ранее староосколец уже трижды привлекался к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде. В соответствии с ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения аналогичного преступления) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, внимание инспекторов ДПС привлек оригинальный водитель скутера в Борисовском районе. Мужчина на трассе «Белгород - Грайворон - Козинка» ехал с ветерком – без мотошлема, а ноги поместил на панель рулевого управления.