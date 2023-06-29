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НовостиСпорт29 июня 2023 10:19

Белгородка Анастасия Глотова стала призеркой первенства России по легкой атлетике

Соревнования проходят в Чебоксарах на стадионе «Олимпийский»
Алексей СЕРГУНИН
Анастасия Глотова (крайняя справа).

Анастасия Глотова (крайняя справа).

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Турнир среди юношей и девушек до 16 лет собрал свыше 800 спортсменов из более чем 60 регионов нашей страны. Спортсмены соревнуются в нескольких видах состязаний - бег, бег с барьерами и препятствиями, эстафеты, прыжки в высоту, тройной прыжок, семи и десятиборье, технические дисциплины, метание диска, копья и молота, толкание ядра.

Белгородка Анастасия Глотова на дистанции 3 000 метров завоевала бронзовую медаль. Тренируется спортсменка под руководством Валентины Нерубенко.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, белгородец Сергей Дубровский выиграл командный чемпионат России по легкой атлетике.