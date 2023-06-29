Белгородка Анастасия Глотова стала призеркой первенства России по легкой атлетике

Анастасия Глотова (крайняя справа). Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Турнир среди юношей и девушек до 16 лет собрал свыше 800 спортсменов из более чем 60 регионов нашей страны. Спортсмены соревнуются в нескольких видах состязаний - бег, бег с барьерами и препятствиями, эстафеты, прыжки в высоту, тройной прыжок, семи и десятиборье, технические дисциплины, метание диска, копья и молота, толкание ядра.

Белгородка Анастасия Глотова на дистанции 3 000 метров завоевала бронзовую медаль. Тренируется спортсменка под руководством Валентины Нерубенко.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, белгородец Сергей Дубровский выиграл командный чемпионат России по легкой атлетике.