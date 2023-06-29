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НовостиОбщество29 июня 2023 10:10

В белгородском селе Новой Слободке начали благоустраивать «Малаховы родники»

В 2023 году рекреационная зона превратится в «рыбацкий уголок»
Алексей СЕРГУНИН
В ближайшее время здесь появится всё необходимое для отдыха и рыбалки - беседки, скамейки и мостики.

В ближайшее время здесь появится всё необходимое для отдыха и рыбалки - беседки, скамейки и мостики.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

«Малаховы родники» представляют собой несколько источников, берущих начало в овраге в центре села, и объединяющих свои потоки воды в один ручей. В ближайшее время здесь появится всё необходимое для отдыха и рыбалки - беседки, скамейки и мостики. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Напомним, именно вокруг этих родников и начали первые поселенцы строить свои дома. По рассказам местных жителей, «Малаховыми» они стали называться по фамилии многочисленной семьи Малаховых, которые жили над этими родниками. В конце XX века в селе был проведён водопровод, а родники - заброшены. В начале 2000-х годов начались работы по облагораживанию территории. В 2009 году объект был освящён.