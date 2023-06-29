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НовостиСпорт29 июня 2023 9:57

Шесть медалей привезли из Ярославля белгородские кикбоксеры

Они приняли участие во всероссийских соревнованиях
Алексей СЕРГУНИН
Тренируются наши земляки под руководством Владимира Ярынки и Александра Белых.

Тренируются наши земляки под руководством Владимира Ярынки и Александра Белых.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На турнир, посвященный памяти погибших на СВО военнослужащих, из 27 регионов страны приехали свыше 600 спортсменов от 8 до 40 лет. В активе белгородских кикбоксеров шесть призовых мест.

В дисциплине «лайт-контакт» среди юношей в весе до 63 кг победил Дмитрий Миненко. В дисциплине «фулл-контакт» Никита Середенко занял первое место в весе до 86 кг. Сергей Казаков (до 51 кг) и Кирилл Юраков (до 57 кг) завоевали по серебру. В дисциплине «К-1» в весе до 71 кг вторым финишировал Владимир Рудницкий. Золото в весе до 86 кг завоевал Алексей Хабаров. Тренируются наши земляки под руководством Владимира Ярынки и Александра Белых.