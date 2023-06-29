Шесть медалей привезли из Ярославля белгородские кикбоксеры

Тренируются наши земляки под руководством Владимира Ярынки и Александра Белых. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На турнир, посвященный памяти погибших на СВО военнослужащих, из 27 регионов страны приехали свыше 600 спортсменов от 8 до 40 лет. В активе белгородских кикбоксеров шесть призовых мест.

В дисциплине «лайт-контакт» среди юношей в весе до 63 кг победил Дмитрий Миненко. В дисциплине «фулл-контакт» Никита Середенко занял первое место в весе до 86 кг. Сергей Казаков (до 51 кг) и Кирилл Юраков (до 57 кг) завоевали по серебру. В дисциплине «К-1» в весе до 71 кг вторым финишировал Владимир Рудницкий. Золото в весе до 86 кг завоевал Алексей Хабаров. Тренируются наши земляки под руководством Владимира Ярынки и Александра Белых.