Свыше 8,6 тысячи белгородцев выступили за выход из дежурных групп в детсадах

В Белгороде провели опрос родителей дошкольников о дальнейшем режиме работы детских садов. Итоги в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- За выход из режима дежурных групп проголосовали 8 683 человека, что составило 78% от общего числа опрошенных. Против выступили 9,7% (906 человек), а 12,3% (1 085 человек) не определились с выбором.

Аналогичный опрос проводят и среди родителей школьников по всему региону. В нем уже приняли участие более 80 тысяч белгородцев. Результаты станут известны позднее.

По словам главы региона, сейчас разрабатываются модели образовательного процесса, которые обеспечат безопасность детей и сотрудников учреждений. Рабочие группы продумывают различные подходы: потоковое обучение, изменение продолжительности уроков и перемен, закрепление за каждым классом своего кабинета и другие меры.