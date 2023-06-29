В Белгородской области будут судить воронежца, пытавшегося незаконно получить 35-миллионный контракт

Максимальное наказание – до 12 лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Второй отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУСК РФ по Белгородской области завершил расследование уголовного дела по ч.3 ст. 30, п. «б» ч.4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки, совершенное в крупном размере). Об этом «КП» сообщили в пресс-службах СК и УФСБ региона.

Следствием установило, что в апреле этого года в бюджетную смету департамента имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области добавили сумму свыше 35 миллионов рублей на приобретение жилых помещений для детей-сирот и семей, имеющих детей-инвалидов. До начала аукциона воронежский бизнесмен решил договориться о своей гарантированной победе. Он попытался передать 200 тысяч рублей уполномоченному должностному лицу администрации Старооскольского городского округа. В этот момент фигурант был задержан с поличным сотрудниками УФСБ России по Белгородской области.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, обвинительное заключение утверждено прокуратурой, уголовное дело направлено в суд. Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до 12 лет лишения свободы.