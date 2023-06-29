Белгородец из пневматической винтовки выстрелил в чужую собаку

В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по Старому Осколу от 40-летней местной жительницы поступило заявление о жестком обращении с животным. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Женщина сообщила, что вечером 14 июня она и двое детей гуляли в районе ИЖС с собаками. Питомцев они удерживали на поводке. В это время подъехал неизвестный ранее мужчина и из пневматической винтовки выстрелил в одну из ее собак по кличке Джек. Он угомонился лишь после того, как одна из девочек закрыла собаку собой, а женщина схватила винтовку и отвела ее в сторону. В результате происшествия животное получило травмы и находится на лечении.

В ходе проверки участковый установил злоумышленника. Им оказался 37-летний ранее не судимый староосколец. По предварительным данным, в этот вечер мужчине сообщили, что неизвестная собака загрызла его кошку. Он сел в авто и расправился с первым попавшимся животным. Теперь в соответствии с ч. 1 ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животным) злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.