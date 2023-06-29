Белгородские энергетики обеспечили возможность подключения к сетям нового КСЦ в Короче

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Энергетики завершили строительство электросетевой инфраструктуры для подключения к электроснабжению нового культурно-спортивного центра, строительство которого ведется в Короче в рамках нацпроекта «Культура». Потребляемая мощность объекта превысит 270 кВт.

В современном здании площадью 4,4 тысячи квадратных метров будут оборудованы зрительный, спортивный и хореографический залы, студии по вокалу и изобразительному искусству. Одновременно заниматься и проводить досуг здесь смогут свыше 300 человек. Считается, что это первый в регионе объект, предоставляющий возможности под одной крышей заниматься и культурой, и спортом.

Для подключения к сетям энергетики проложили 0,7 км ЛЭП 10/0,4 кВ, установили трансформаторную подстанцию, смонтировали «умные» коммутационные аппараты. Технологическое присоединение будет выполнено по мере готовности к подключению внутренних сетей заявителя.

- Энергетики выполнили все взятые на себя обязательства по срокам и качеству электроснабжения этого социально значимого объекта. Культурно-спортивный комплекс будет обладать возможностью автоматического включения резерва мощности, что значительно повысит надежность его работы. Уверен, он станет центром притяжения всех юных корочанцев и жителей близлежащих населенных пунктов. С открытием центра жить в районе будет еще комфортнее, – отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов.