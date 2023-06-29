Более 10% жителей белгородского Шебекино вернулись в свои дома и квартиры

Сегодня, 29 июня, в традиционном утреннем обращении в соцсетях глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал про положительную динамику восстановления Шебекино.

- На сегодняшний день уже достаточно большое количество жителей вернулось в свои жилые дома и квартиры, мы насчитываем более 10% от общей численности жителей. Надеемся, что до 1 августа завершим закрытие теплового контура крыши и окна, такая задача поставлена перед курирующим заместителем, перед министром ЖКХ, перед главами муниципальных образований, за которыми закреплены конкретные улицы, кварталы, строительные организации, которые занимаются восстановлением. Губернатор отметил, что работа увеличивается с каждым днем, ее очень много, но власти стараются максимально быстро ее завершить.

- Зачем? Для того чтобы ответить на главный вопрос жителей: «Когда мы можем вернуться в свои квартиры и дома?». Если ситуация продолжит оставаться такой же, как сейчас, я говорю об оперативной обстановке, об обстрелах, то начиная с понедельника, 3 июля, будем предлагать жителям, у которых квартиры и дома не разрушены, потихонечку возвращаться в свои жилые помещения.